أحمد موسى يُشيد بوزير الطاقة السعودي: العلاقات المصرية السعودية قوية ومصيرنا واحد

كتبت- داليا الظنيني:

وجه الإعلامي أحمد موسى الشكر لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية قوية جدًا، وأن حديث الوزير وصل إلى أكثر من 100 مليون مصري.

خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح موسى أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان أكد أن الاستقرار بين مصر والسعودية سيظل قائمًا، متحدثًا بكل حب عن مصر وشعبها.

وأضاف: "لو سألنا كل مواطن ومسؤول سعودي، سنجد هذا الحب للشعب المصري، وإحنا كمصريين بنحب ونقدر السعودية".

وأشار موسى إلى أن وزير الطاقة السعودي يُعد شخصية مهمة ومؤثرة للغاية، مؤكدًا أن الشعبين المصري والسعودي دائمًا ما يكونان معًا، وأن الموقف المصري السعودي من قضية رفض التهجير متطابق.

وأكد أن رسائل الأمير عبدالعزيز بن سلمان كانت قوية ومعبرة عن عمق العلاقات بين البلدين، وأنها توافق الرؤى المصرية في مختلف القضايا.

وتطرق موسى إلى حدث عالمي مرتقب، وهو اللقاء المقرر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذا الحدث سيحظى باهتمام كبير على المستوى الدولي.

واختتم موسى قائلًا: "الأمن والاستقرار في مصر هو أمن واستقرار السعودية، وأي أمر يُهدد مصر يُهدد السعودية، رسائل الأمير عبدالعزيز بن سلمان كانت تؤكد هذا الكلام اليوم، وإحنا مصيرنا واحد كمصريين وسعوديين".

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