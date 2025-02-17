سفير صربيا بالقاهرة: نقدر دور مصر في إطلاق سراح الأسرى في غزة - (صور)

(أ ش أ)

تصوير- هاني رجب:

أعرب سفير صربيا بالقاهرة ميروسلاف تشيستوفيش، عن تقديره للجهد والدور المحوري الذي اضطلعت مصر به ولا تزال في وقف وإنهاء "الأعمال العدائية" في قطاع غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في غزة ، مؤكدا على أهمية تحقيق السلام من خلال الإعتراف بالمصالح والحقوق المشروعة للفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمته، التي ألقاها مساء اليوم، في الاحتفال بالعيد القومي لسفارة صربيا، بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى مصر.

وقال تشيستوفيش، إن العلاقات بين مصر وصربيا تشهد عصرا ذهبيا في ضوء زيارة الرئيس الصربي الى مصر في يوليو الماضي، والزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الى صربيا في عام ٢٠٢٢ ، وأثمرت عن التوقيع على ١١ إتفاقية بين مصر وصربيا".