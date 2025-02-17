إبراهيم عيسى: أحداث غزة تؤثر على مستقبل مصر السياسي والاقتصادي

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن التركيز الحالي على حياة المواطن المصري ومستوى معيشته ومستقبله السياسي والأوضاع العامة في مصر، يبدأ وينتهي بما يجري في غزة.

خلال برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أضاف عيسى أن الأحداث الجارية في غزة وما سيحدث فيها خلال الأيام أو الأسابيع القادمة، ستحدد وتؤثر بشكل كبير على لقمة عيش المصريين، سواء كانوا فقراء أو أغنياء، كما ستؤثر على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر.

وقال: "أصبحت قصة غزة والأحداث في القطاع مؤثرًا مهمًا للغاية وشديد الوطأة على الحياة في مصر وعلى حياة المواطن المصري."

وتابع مقدم "حديث القاهرة" أن من الطبيعي والواجب أن تكون مصر متضامنة مع الحق الفلسطيني وتدعمه وتناصره، إلا أن هذه المبادئ الثابتة في السياسة المصرية تؤدي إلى نتائج سلبية بسبب وجود حماس والإخوان، مما يضع ضغوطًا شديدة على مصر وحياة المصريين.

وأكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن مصر تدفع ثمن انتصارها للحق الفلسطيني من خلال اقتصادها ومستقبلها السياسي.

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