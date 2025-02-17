التنظيم والإدارة يعلن عن عدد من الوظائف بوزارة النقل - (تفاصيل)

كتب- عمرو صالح:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة عدد 6 وظائف بقطاع النقل واللوجيستيات التابع لوزارة النقل.

وأوضح الجهاز، أن الوظائف المتاحة هي باحث بالشئون الهندسية بالمستوى الوظيفي ثالث وذلك وفقا لقانون أحكام الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وللاطلاع على شروط الإعلان، والتقديم من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز عبر الرابط التالي: اضغط هنا

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