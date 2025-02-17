"القومي للمرأة" يستقبل وفد مؤسسة ويل سبرنج لمناقشة تعزيز التعاون

كتبت- نور العمروسي:

استقبل المجلس القومي للمرأة، اليوم وفد من مؤسسة ويل سبريج wellspring بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس والأستاذ مايكل أيوب رئيس مؤسسة ويل سبرينج للتدريب المجتمعي والوفد المرافق له لمناقشة سبل استكمال التعاون بين الجانبين.

وأشادت المستشارة أمل عمار بجهود مؤسسة ويل سبرينج على مدار الأعوام الماضية في تنفيذ العديد من الأنشطة التي تهم المرأة و الأسرة منها معسكرات توعوية علاوة على برامج ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالعديد من المحافظات وأكدت على أهمية أستكمال التعاون لدعم الأسرة المصرية.

فيما أستعرض مايكل أيوب جهود المؤسسة بالتعاون مع المجلس خلال السنوات الماضية، وعبر عن تطلعه لاستكمال هذا التعاون المثمر خلال الفترة القادمة.

شهد اللقاء حضور كل من شيرين ماهر منسقة البرنامج الوطني "نورة" والأستاذة أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة.