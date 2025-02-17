افتتاح معرض أهلا رمضان بشبرا بتخفيضات تصل إلى 30%

كتب- محمد نصار:

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، يرافقها المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، معرض أهلا رمضان، بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، والدكتور محمد فوزي، معاون محافظ القليوبية للاستثمار، واللواء إيهاب حسن، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والمحافظة.

وتفقدت الدكتورة منال عوض والمهندس أيمن عطية، الأجنحة الموجودة في المعرض والذي يقدم السلع الأساسية من السكر والزيت والألبان ومنتجاتها، والمكرونة والفول والعدس والأرز، فضلا عن المواد الغذائية الأخرى والجزارة، إلى جانب السلع الرمضانية المتنوعة من البلح وغيرها، بأعلى جودة وبأسعار مخفضة، بخصومات تصل إلى 30%.

وأجرت وزيرة التنمية المحلية، ومحافظ القليوبية، حوارا مع عدد من المواطنين المتواجدين بالمعرض؛ للتأكد من مدى رضاهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض في تلبية احتياجات الأسرة المصرية، حيث أبدى المواطنون رضاهم عن وجود منفذ مدعم بأسعار أقل من السوق مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض.

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الحكومة على استمرار إقامة معارض "أهلا رمضان" بجميع محافظات الجمهورية كل عام، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بمواصلة الجهود المبذولة من مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين على مستوى الجمهورية بأسعار مناسبة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للوزارات المعنية بالتعاون والتنسيق المستمر مع الغرف التجارية والقطاع الخاص للتوسع في إقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت مناسب لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار فضلا عن مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال الشهر المعظم.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن معارض "أهلا رمضان" توفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مدعمة، والذي نظمته الغرفة التجارية بالمحافظة وكبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة، مشيدا بتنوع المنتجات المعروضة التي تغطي احتياجات الأسرة الغذائية بتخفيضات تصل إلى 20-30% عن السوق المحلية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن معارض أهلا رمضان بالقليوبية، في كل عام يتم إنشائها، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين مما يخفف عن كاهل المواطن البسيط لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة والذي تقيمه الغرفة بالتعاون مع المحافظة بدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية، أن الغرفة ستستمر في إنشاء المعارض تباعا بمناطق مختلفة، وتجرى معاينة أكثر موقع يتم إرسالها من قبل المحافظة لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء.

اقرأ أيضا:

الرئيس السيسي ونظيره القبرصي يشهدان توقيع اتفاق في مجال الطاقة بين مصر والسعودية

مواعيد التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر 2025 لحفظ القرآن لجميع المحافظات

راكب مدني مخالف.. إجراءات تسليم الركاب المخالفين بالسكة الحديد

تخفيضات 30%.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بمناسبة شهر رمضان