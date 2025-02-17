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"القومي للمرأة" يشارك في تدريب الدفعة السادسة من البرنامج التدريبي "القيادات النسائية الإفريقية"

09:15 م الإثنين 17 فبراير 2025
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    البرنامج التدريبي القيادات النسائية الإفريقية
  • عرض 4 صورة
    البرنامج التدريبي القيادات النسائية الإفريقية
  • عرض 4 صورة
    البرنامج التدريبي القيادات النسائية الإفريقية
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كتبت- نور العمروسي:

شارك المجلس القومي للمرأة، فى فعاليات تدريب الدفعة السادسة من البرنامج التدريبي "القيادات النسائية الأفريقية" والذي ينظمه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية واستهدف عددا من السيدات التي تشغلن مناصب قيادية بأفريقيا.

وشاركت نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس بعرض توضيحي عن دور المجلس وآليات عمله وفروعه ولجانه والمشاريع والبرامج التي ينفذها على مستوى المحافظات.

وأشادت العديد من المتدربات بدور القيادة السياسية في مصر فى دعم المرأة المصرية ودعم قدراتها وتمكينها في كافة المجالات ودارت العديد من المناقشات حول كيفية الإستفادة من تجربة المجلس لدعم وتمكين المرأة بدولهم.

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المجلس القومي للمرأة القيادات النسائية الإفريقية المعهد القومي للحوكم الوكالة المصرية للشراكة
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