شاهد عيان يكشف تفاصيل انهيار عقار كرداسة

كتب- حسن مرسي:

كشف علي السيد، أحد جيران العقارين المنهارين في قرية كرداسة، تفاصيل الواقعة المروعة التي هزت المنطقة فجر اليوم.

خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" مساء الإثنين، قال السيد إن الأهالي فوجئوا بصوت انفجار ضخم في الساعة الرابعة صباحًا، مما دفعهم للخروج من منازلهم للاطمئنان ومعرفة مصدر الصوت.

وأضاف السيد، أنهم عند وصولهم إلى مكان الصوت، اكتشفوا انهيار عقارين متجاورين، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي حريق في مكان العقارات المنهارة، "البيت اطربق ومكنش في أي حريق".

وأشار إلى أن قوات الأمن وصلت سريعًا إلى موقع الحادث وبدأت في التعامل الفوري مع الموقف، حيث تم البدء في عمليات استخراج المصابين والوفيات من تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد سبب انهيار العقارين، حيث ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة الظروف التي أدت إلى الانهيار.

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