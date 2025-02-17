أول تعليق من أيمن ممدوح عباس على طريقة صلاته السريعة -(فيديو)

كتب- عمرو صالح:

علق أيمن ممدوح عباس، عضو لجنة الاستثمار ونجل رئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس، على الفيديو المتداول له هو يؤدي الصلاة بطريقة سريعة.

وقال "عباس"، في فيديو نشره عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": "أشكر من قام بتصويري أثناء صلاتي موضحًا أنه كان سبب في أن يذكره بضرورة منح الصلاة وقتها الكاف عدم التسرع للانتهاء لأي سبب من الأسباب".

وتابع: "الفيديو المتداول لي أثناء الصلاة كان قبل لقائي عدد من الجماهير والأصدقاء في النادي فتعجلت في الصلاة حتى لا أتاخر عليهم موضحًا أن لديه إصابة في الركبة ولا يستطع السجود بسببها".

واختتم حديثه مؤكدا أن الفيديو أيقظه بأن يعطي الصلاة حقها ولا يتعجل لأي أمر من الأمور، مشيرًا إلى أن ذلك ما قام به في صلاة الصبح من اليوم التالي.

اقرأ أيضا:

الرئيس السيسي ونظيره القبرصي يشهدان توقيع اتفاق في مجال الطاقة بين مصر والسعودية

مواعيد التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر 2025 لحفظ القرآن لجميع المحافظات

راكب مدني مخالف.. إجراءات تسليم الركاب المخالفين بالسكة الحديد

تخفيضات 30%.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بمناسبة شهر رمضان