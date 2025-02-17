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الرئيس السيسى: نسعى دائمًا من أجل البناء والتنمية والتعمير

07:26 م الإثنين 17 فبراير 2025

الرئيس السيسي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إننا في مصر نسعى دائمًا من أجل البناء والتنمية والتعمير، وبنقول مهم إننا نعمل من أجل البناء والتعمير بعيدًا عن أي مظاهر تؤدي إلى عكس ذلك.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة ايجبس 2025: "أرحب بكم وأتمنى لكم مرور الفعاليات خلال الأيام القادمة بالشكل الذي يليق بالحجم الكبير للشركات الموجودة والنقاشات التي تتم فيه، وأشكر من ساهم في إعداد وتجهيز هذه الفاعلية وأتمنى لكم كل التوفيق، أشكركم وسعيد بوجودكم في مصر".

وشهد الرئيسان عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ونيكوس كريستودوليديس، رئيس جمهورية قبرص، اليوم في القاهرة في افتتاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة ايجبس 2025 توقيع أول اتفاقيتين بين البلدين لبدء تنمية الاكتشافات القبرصية للغاز الطبيعي، وذلك باستخدام البنية التحتية المصرية.

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الرئيس السيسي مؤتمر مصر للطاقة ايجبس 2025
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