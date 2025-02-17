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الرئيس السيسي يثمن دعم الأشقاء السعوديين في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة

07:24 م الإثنين 17 فبراير 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الكلام الرائع والداعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة أمر جدير بالتقدير والاحترام والإشادة".

ووجه الرئيس السيسي - في تعقيب على كلمة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025"، اليوم الاثنين - الشكر للأمير عبدالعزيز بن سلمان على هذا الدعم وكلمته الرائعة خلال المؤتمر".

وأضاف: أن "توقيع اتفاقيات مع قبرص دليل على حرصنا على تطوير وتنمية وبناء علاقات لصالح شعوبنا.. وإننا في مصر نسعى دائما من أجل البناء والتنمية والتعمير بعيدا عن أي مظاهر تؤدي إلى عكس ذلك".

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