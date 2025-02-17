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السيسي مشيدًا بكلمة وزير الطاقة السعودي: الكلام الرائع من الأشقاء بالمملكة جدير بالاحترام

07:20 م الإثنين 17 فبراير 2025

مؤتمر مصر الدولي للطاقة ايجبس 2025

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بكلمة وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي أثنى فيها على مصر والشعب المصري.

وقال الرئيس السيسي: "الكلام الرائع والداعم من شقيقي وأشقائنا في المملكة، في الظروف اللي بتمر بها المنطقة أمر جدير بالتقدير، وجدير بالاحترام والإشادة".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في افتتاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة ايجبس 2025: "أشكر سمو الأمير على هذه الدعوة، والكلمة الرائعة اللي أتقالت".

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مؤتمر مصر الدولي للطاقة عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي السيسي
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