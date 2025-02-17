كوكسال بابا ينشر صورًا من زيارته الأهرامات - (صور)

كتب- محمد أبو بكر:

زار بكتاش أوغلو، المعروف بلقب "كوكسال بابا"، منطقة الأهرامات حيث التقط العديد من الصور التذكارية بجانب الأهرامات وحرص على ركوب الحنطور.

يُذكر أن اسمه الحقيقي هو بكتاش أوغلو، وهو مدون تركي من مواليد 1975، ويبلغ من العمر 46 عامًا، وولد في مدينة طرابزون الواقعة على الساحل الشمالي لتركيا.

وُلد كوكسال بابا مصابًا بمرض وراثي نادر يؤثر على نموه، وكان مولعًا برياضة الملاكمة، حيث فاز ببطولة الملاكمة التركية للناشئين ثلاث مرات متتالية، لكنه اعتزلها في عام 2010.



بدأت شهرته الحقيقية في عام 2016 بعد نشره فيديو يظهر فيه وهو يتصدى لرجل أكبر منه حجمًا في الشارع، مما حقق الفيديو انتشارًا واسعًا بلغ أكثر من 6 ملايين مشاهدة.

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