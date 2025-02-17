"مصر كلها حاجة حلوة".. وزير الطاقة السعودي: "مصيرنا واحد واستقرارنا مشترك"

كتب- عمرو صالح:

أشاد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية،بالعلاقات المصرية السعودية مؤكدا على أنها علاقات تاريخية قائمة على الأخوة والوحدة.

وقال عبدالعزيز في كلمته اليوم، خلال معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة: إن المشاريع الاستثمارية لا تعد شيئًا أمام قوة العلاقة بين المملكة ومصر، لأن متانة واستدامة هذه العلاقة التاريخية تكمن في الإيمان العميق من الشعبين و القيادتين بأن مصيرنا واحد، واستقرارنا مشترك، وتنميتنا ستكون متكاملة بإذن الله.

وأضاف: من هذا المنطلق، فإني أجدد التأكيد على أن المملكة العربية السعودية ستظل دائمًا شريكاً داعماً لجمهورية مصر العربية في جهودها التنموية الشامل.

وتابع وزير الطاقة السعودي، موجهًا حديثه للرئيس عبدالفتاح السيسي: "أرجو من فخامتكم تسمح لي بالعفوية التي تعرفها مصريتي، عندي أمنية أن تسمح لي أن أقدم تحية للشعب المصري الحبيب لنا جميعاً في كل المملكة العربية بلا استثناء.

ثم ردد كلمات اغنية أحمد سعد الأخيرة قائلًا: "ألف تحية للناس الحقيقية، والناس العشرية، وأصحاب أحلى نفسية"، مضيفا: "مصر ليس فقط فيها حاجة حلوة، دي كلها حاجة حلوة".

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