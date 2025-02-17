الرئيس السيسي يشهد افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض "إيجبس 2025"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين، افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025" بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

حضر الافتتاح الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس" ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار المسئولين.

وتعقد النسخة الثامنة من "إيجبس 2025"، اليوم ويستمر لمدة ثلاثة أيام تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة"، ويعتبر الحدث منصة رئيسية للحوار العالمي حول الطاقة وتقدم الصناعة، حيث تشهد النسخة الحالية توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة في قطاع البترول، وبالأخص في مجالات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، بما يدعم أطر التعاون ويعزز دور مصر المحوري كمركز اقليمي للطاقة.

ويمثل المؤتمر، نقطة انطلاق بنظرة شاملة لكافة موارد الطاقة بالتعاون بين قطاعي البترول والكهرباء كفريق عمل واحد، لخلق مزيج الطاقة الأمثل لمصر من خلال العمل التكاملي بين وزارتي البترول والكهرباء، مع التركيز على أهمية كفاءة استخدام الطاقة والحفاظ على مواردها والاستخدام السليم لها لخلق قيمة اقتصادية مضافة منها.

ويشارك في "إيجبس 2025" نحو 47 ألف مشارك وأكثر من 300 من قادة صناعة الطاقة العالمية، مع 2500 موفد و500 عارض، وتتميز المشاركة هذا العام بحضور 8 مؤسسات بترول حكومية و17 شركة بترول وطاقة دولية، من بينها أباتشي وبريتش بتروليوم وشيفرون وإيني وشل، إضافة إلى مشاركة واسعة من شركات الخدمات والتكنولوجيا.

ويضم المعرض 11 جناحاً دولياً و6 مؤتمرات متخصصة، مع مشاركة دول مثل الصين وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة لأول مرة.

وتبرز في هذه الدورة مبادرات مهمة منها ملتقى تحدي تكنولوجيا المناخ وبرنامج شباب المهنيين، إضافة إلى مبادرة القيادات النسائية المستقبلية التي تستهدف تطوير مهارات الشابات في قطاع الطاقة.