البابا تواضروس يفتتح سيمنار الرهبنة القبطية بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي

القاهرة- أ ش أ:

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية سيمنار الرهبنة القبطية، والذي تجري فعالياته بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، حتى 21 فبراير الجاري.

وأوضح بيان اليوم الاثنين أنه يشارك في السيمنار مقرر اللجنة المجمعية للرهبنة وشؤون الأديرة، نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، ورؤساء الأديرة القبطية، ووفود من الآباء الرهبان ممثلين عن الأديرة القبطية العامرة.

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني المحاضرة الأولى وجاءت بعنوان "الكتاب المقدس في حياة القديس الأنبا أنطونيوس"، ويدرس سيمنار هذا العام "رسائل القديس الأنبا أنطونيوس"، بينما تناقش ورش العمل بعض الوصايا والمبادئ الرهبانية من خلال رسائل القديس بولس الرسول.