التحالف الوطني يُطلق قافلته العاشرة لإغاثة غزة بـ 300 شاحنة

كتب- محمد عمارة:

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الاثنين، قافلته العاشرة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، والتي تضم 300 شاحنة مُحمّلة بـ 6 آلاف طن من المساعدات الإنسانية، وتشمل هذه المساعدات مواد غذائية ومياه وخيام وملابس وألحفة وأدوية ومستلزمات طبية وعربات إسعاف وغيرها من أساسيات المعيشة، وذلك في إطار جهوده المُستمرة لتقديم الإغاثة العاجلة للمتضررين من الأوضاع الراهنة في القطاع بغزة.

وانطلقت القافلة من أمام المركز الطبي بالإسماعيلية، حيث شهدت الفعالية تضافر جهود مؤسسات التحالف الوطني لضمان وصول المساعدات إلى مُستحقيها في أسرع وقت ممكن.

وبعد الانطلاق، توجّهت القافلة إلى معبر رفح البري استعدادًا لدخول القطاع بغزة. ويواصل التحالف الوطني جهوده لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تأكيدًا لدوره الرائد في تقديم الدعم الفوري لأهالينا في فلسطين.

وقالت رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني السفيرة نبيلة مكرم - في تصريح - "يأتي إطلاق هذه القافلة العاشرة استمرارًا لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، التي لم تتوقف منذ اندلاع الأزمة في غزة ونحن نؤمن بأنّ مسؤوليتنا الإنسانية تُحتّم علينا الوقوف إلى جانب أشقائنا في فلسطين، وتقديم كل ما نستطيع لرفع المعاناة عنهم. هذه القافلة، التي تحمل آلاف الأطنان من المساعدات، هي تعبير عن تضامن الشعب المصري مع أشقائه الفلسطينيين، وتأكيد على أنّنا لن نتوانى عن تقديم الدعم لهم في هذه الظروف الصعبة."

وأكد التحالف الوطني استمراره في تقديم الدعم بكافة أشكاله لقطاع غزة، ويشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع، وضمان وصول المساعدات إلى جميع المُستحقين. ويأتي إطلاق هذه القافلة ضمن سلسلة من القوافل التي أطلقها التحالف خلال الـ 16 شهرًا الماضية، في ظل حرصه على تعزيز العمل الإنساني والإغاثي، والتخفيف من وطأة الأزمة التي يمر بها أهالي قطاع غزة.