وزير الطاقة السعودي: سيتم إقامة أكبر مشروع لطاقة الرياح في مصر

كتبت- دينا كرم:

قال عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، أنه سيتم إقامة أكبر مشروع لطاقة الرياح لتعزيز قدرات مصر من الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس 2025 بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس القبرصى نيكوس كريستودوليديس.

وأضاف بن سلمان، أن مشروع الربط الكهربائى بين البلدين يعد الأكبر من نوعه في المنطقة ويهدف إلى تبادل 3 جيجاوات طاقة كهربائية عند اكتمال مراحله العام المقبل ويسهم في دعم قدرات قطاع الطاقة في البلدين في مواجهة الطلب وضغوط الأحمال الكهربية بالاستفادة من فائض الإنتاج.

و أشار بن سلمان، إلى تشغيل 5 مشروعات سعودية في مصر في مجالات الطاقة المتجددة ممثلة في الطاقة الشمسية والرياح.

ولفت إلى دراسة إنشاء كيان مشترك بين البلدين متخصص في مشروعات إعادة تأهيل المباني الوطنية الحكومية لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة .



وأشار إلى أن هناك تعاون وثيق بين مصر والسعودية فيما يتعلق بمجال الطاقة، كما أنه يتطور بشكل متسارع مشيراً إلى عدد من المشروعات المهمة خلال الفترة الأخيرة، حيث ان اليوم يشهد تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال كفاءة استخدام الطاقة والتعاون مع وزارتى البترول والكهرباء في مصر لوضع خطة تنفيذية لإنشاء برنامج وطنى شامل لكفاءة استخدام الطاقة في جمهورية مصر العربية لنقل تجربة المملكة الناجحة ودعم نقل اللوائح وبناء الكوادر وتطوير هذا القطاع في مصر .