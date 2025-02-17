200 ألف جنيه للمتوفى.. توجيهات عاجلة من وزير العمل بشأن ضحايا ميكروباص روض الفرج

كتب- محمد أبو بكر:

وجه محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة، ومديرية العمل بالجيزة، بسرعة متابعة تفاصيل حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة أجرة أعلى محور روض الفرج، والذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة 12 آخرين، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى.

ووفقًا للمعلومات الأولية، تبين أن الضحايا من العمالة غير المنتظمة، ويعملون لدى إحدى شركات المقاولات بالجيزة في مهنة مبيض محارة.

كما وجه الوزير، بسرعة جمع كافة البيانات حول الحادث وإعداد قوائم بأسماء الضحايا، تمهيدًا لصرف التعويضات اللازمة من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، والتي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب.

وأعرب الوزير عن خالص تعازيه لأسرة المتوفى، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن حماية ودعم العمالة غير المنتظمة من أولويات الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتوجه فريق من مديرية العمل بالجيزة، برئاسة محمد رمضان، إلى المستشفى للاطمئنان على المصابين ومتابعة تطورات الحادث.

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