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الإمارات تمنح طبيبًا أزهريًا الإقامة الذهبية لـ 10 سنوات

03:29 م الإثنين 17 فبراير 2025

د. هاني عبدالجواد

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور هاني عبدالجواد أستاذ علاج تشوهات العمود الفقري بكلية طب البنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، حصوله على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عبدالجواد عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم:"عملياتي النهاردة في دبي كانت حالة اعوجاج عمود فقري من باكستان و حالة تحدب عمود فقري من فلسطين".

وتابع:"خرجت من العمليات لقيت جالي الإقامة الذهبية في الإمارات لمدة 10 سنوات، وراجع مصر يوم الأربعاء ان شاء الله".

واعتاد الدكتور هاني عبدالجواد على إجراء عمليات جراحية معقدة في العمود الفقري بأحد مستشفيات دولتي "الإمارات العربية المتحدة والكويت".

ويُعد الدكتور هاني عبد الجواد سليمان، أحد أهم جراحي العمود الفقري، ويُلقب وساحر العمود الفقري، واشتهر خلال الفترة الأخيرة بنجاحه في إجراء أصعب العمليات الجراحية لعلاج اعوجاج العمود الفقري للأطفال، ونجح في علاج حالات صعبة رفضها كبار الأطباء في كل دول العالم.

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الإمارات الدكتور هاني عبدالجواد الإقامة الذهبية
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