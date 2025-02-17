إنتاج التلفزيون.. رئيس الوزراء الأسبق يشارك في البرنامج الوثائقي "القاهرة الخديوية"

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

زار المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قبيل مشاركته في البرنامج الوثائقي (القاهرة الخديوية) والذي ينتجه التلفزيون المصري.

وبحسب بيان للهيئة الوطنية للإعلام، أشاد رئيس الوزراء الأسبق، بعودة الروح إلي ماسبيرو، وبالخطوات التي اتخذها مجلس الهيئة الجديد من أجل استعادة دور ومكانة الإذاعة والتلفزيون المصري.

وقال "محلب": لا يزال المشوار طويلاً، ولكن من المهم أن البداية قد تحققت، وأن الحركة تمضي في الاتجاه الصحيح".

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