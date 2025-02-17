تفاصيل مخطط تطوير شوارع العتبة ومصير الباعة الجائلين

كتب- محمد نصار:

كشفت محافظة القاهرة، تفاصيل مخطط تطوير عدد من الشوارع بمنطقة العتبة من أجل استعادة المشهد الحضاري لها فضلًا عن تيسير حركة المواطنين.

وتشمل الشوارع المستهدف تطويرها ورفع كفاءتها: الجوهري ويوسف نجيب والمسملي.

ومن المقرر إنشاء عدد من الوحدات للباعة الجائلين "طاولات" لعرض منتجات وبضائع الباعة بدلًا من "الفرشة".

كما يشمل التطوير، توحيد لافتات المحلات التجارية الموجودة في الشوارع المستهدفة.

ومن المخطط أيضًا تركيب مظلات لحماية الباعة من الشمس والأمطار خلال فصلي الصيف والشتاء.

كما سيتم مراعاة اشتراطات الإطفاء والحريق والصرف، واتخاذ اللازم لضمان سهولة حركة المواطنين المترددين على المنطقة.

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