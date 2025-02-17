توجيه وإخلاء عقارات.. بيان عاجل من محافظة الجيزة بشأن انهيار عقار كرداسة

كتب- محمد أبو بكر:

تلقت محافظة الجيزة، من خلال مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة، بلاغًا من النجدة في تمام الساعة الخامسة صباح اليوم الاثنين الموافق 17 فبراير 2025 يفيد بانهيار عقار مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار بشارع الحمول بمدينة كرداسة؛ مما أدي إلي وفاة 10 مواطنين وإصابة 3 آخرين.

وأشار المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إلى أنه فور تلقي البلاغ انتقلت على الفور أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في مدينة كرداسة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ وفرع الإسعاف وشركات المرافق للتعامل الفوري مع الحادث والحفاظ علي سلامة المواطنين.

ود وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بسرعة إخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار لحين فحصهم من خلال لجنة المنشآت الآيلة للسقوط؛ للتأكد من السلامة الإنشائية لهم حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وكلف محافظ الجيزة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر المتوفين والمصابين.

كما وجه المحافظ، مدير مديرية الشئون الصحية، بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين حيث تم نقلهم الي مستشفى الشيخ زايد التخصصي للاطمئنان على حالتهم الصحية حتى تماثلهم للشفاء.

وتقدم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بخالص التعازي لأسر المتوفين، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان مع تقديم خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وبحسب بيان محافظة الجيزة، تقوم حاليًا الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية بفحص الأسباب وراء انهيار المبنى.

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