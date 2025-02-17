زراعة الشيوخ" تطالب بالتركيز على التصنيع الزراعي وربط الصناعة بـ"حياة كريمة"

كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن ملف الصناعة، لا سيما في الوقت الحالي، في ظل مواجهة التحديات الحالية، يمثل أهمية كبيرة.

جاء ذلك خلال كلمة الجبلي بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس؛ لمناقشة ثلاثة طلبات مناقشة تتعلق بقطاع الصناعة، منها ملف المصانع المتعثرة، وملف السيارات الكهربائية، وملف المجمعات الصناعية المتخصصة وتعميق التصنيع المحلي.

وأضاف الجبلي: نحتاج إلى أمرَين أساسيَّين في الصناعة؛ وهما أن تكون هناك صناعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل، وأن تكون مدخلات الإنتاج من المكون المحلي، وهذان الأمران يتحققان في مجال التصنيع الزراعي، أو الصناعات المرتبطة بالزراعة؛ مثل صناعات النسيج والملابس، بالإضافة إلى صناعات الغذاء؛ حيث تتوافر مكونات الإنتاج من الزراعة، كما أنها تتميز بأنها صناعات كثيفة العمالة.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ أن ذلك الأمر يدعونا إلى تحديد نوعية الصناعات التي نحتاج إليها، وتقلل من نسبة استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة، وكذلك تزيد من حجم التصدير.

ودعا رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى التركيز على مجال التصنيع الزراعي وربطه بالتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية ربط الزراعة بالصناعة؛ بحيث يكون ذلك مدخلًا رئيسيًّا في تحقيق ما تستهدفه البلاد من تنمية، وكذلك يتم ربطه بالمشروعات القومية؛ مثل مشروع حياة كريمة.

وأوضح الجبلي أن مشروع حياة كريمة يستهدف تقديم خدمات كاملة للمواطنين في مختلف مجالات الصحة والتعليم والطرق والمياه والصرف.. وغيرها، ويمكننا إضافة المجال الصناعي، ليكون ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز، من خلال تسهيلات إنشاء الصناعات بها، لتحقق موارد مالية للمواطنين بتلك المناطق وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وبالتالي تحقيق الهدف من حياة كريمة.

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