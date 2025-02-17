راكب مدني مخالف.. إجراءات تسليم الركاب المخالفين بالسكة الحديد

كتب- محمد نصار:

تطبق الهيئة القومية لسكك حديد مصر سلسلة إجراءات خاصة بتسليم الركاب المخالفين بالقطارات، وذلك بالإحالة إلى لائحة سلامة التشغيل الصادرة عام 2014 والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، والتعليمات الانضمامية رقمي 5 و16 لسنة 2021 بشأن سفر أفراد القوات المسلحة والشرطة من الصف والجنود والمساعدين والأمناء المتواجدين بالخدمة بالقطارات الدرجة الثالثة تهوية والثالثة العادية تحيا مصر والتعليمات الانضمامية رقم 43 لسنة 2023 بشأن تسليم الركاب المخالفين.

وأصدرت السكة الحديد، تعليماتها بضرورة تنفيذ الآتي في حالة تسليم الركاب المخالفين:

أولًا: إجراءات تسليم الركاب المخالفين

عند قيام مشرف القطار بفرز القطار وامتنع أحد الركاب عن دفع الأجرة والغرامة يتم تنفيذ الآتي:

1- في حالة إبراز تحقيق الشخصية: يتم تسليمها لمندوب الشرطة المستصحب ويستخرج قسيمة المخالفات الأولى والثانية لجهة وصول الراكب ويتم تسليمها لمحطة الوصول وإذا كانت محطة الوصول هي محطة لاحقة لمحطة تغيير خدمات القطار (الكمسارية) فيجب على الكمساري تسليم واستلام القسيمة بمحطة تغيير الخدمات وتوقيع الكمساري الجديد على الصورة الموجودة بالدفتر وتتكرر هذه العملية حتى محطة الوصول.

وفي حالة وجود راكب ويحمل تذكرة ومعه طفل في سن (4-10) سنوات بدون تذكرة أو طرد رفض صاحبه سداد مستحقات الهيئة، يتم استخراج قسيمة مخالفات وتسليمه لمحطة وصوله ويتبع بشأنه الإجراءات الواردة في الفقرة السابقة.

2- في حالة عدم إبراز تحقيق الشخصية: يتم التحفظ على الراكب بمعرفة مندوب الشرطة وتسليمه لأول محطة بها قضائي حتى لو لم تكن محطة وصوله على أن يقوم مشرف القطار بالاتصال بناظر أول محطة مقرر وقوف القطار بها وبها قضائي قبل الوصول بفترة كافية وعلى ناظر المحطة إخطار القضائي وبمجرد وصول القطار يقوم الناظر باستلام قسيمة المخالفات من الكمساري وتسليم الراكب للقضائي لعدم تأخير القطار وعلى القضائي اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على مستحقات الهيئة.

ثانيًا: سفر أفراد القوات المسلحة والشرطة

- عند قيام مشرف القطار بفرز القطار وتواجد أحد أفراد القوات المسلحة والشرطة من الجنود/ الصف/ المساعدين/ الأمناء، بدون تذكرة، يتم تنفيذ الآتي:

1- في حالة ارتداء الزي العسكري: يتم السماح له بالسفر بالقطارات (الدرجة الثالثة التهوية بدون مقعد - تحيا مصر)، بدون تحصيل أي شيء.

2- في حالة عدم ارتداء أفراد القوات المسلحة الزي العسكري ويحمل استمارة عسكرية (45 أ ت - 46 أ ت)، وإثبات تحقيق الشخصية العسكرية: يصرح له بالسفر دون تحصيل شيء على أن يقوم بتقديم الاستمارة وإثبات تحقيق الشخصية العسكرية لمشرفي القطارات للسماح لهم بالتواجد بالقطار.

3- في حالة عدم ارتداء فرد الشرطة الزي العسكري ويحمل بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة الداخلية: يصرح له بالسفر بالقطارات (الدرجة الثالثة تهوية - الثالثة العادية - تحيا مصر)، وفقًا للعقد دون تحصيل شيء على أن يقوم بتقديم إثبات تحقيق الشخصية لمشرفي القطارات للسماح لهم بالتواجد بالقطار.

4- في حالة عدم وجود استمارة عسكرية مع أفراد القوات المسلحة وغير مرتدي الزي العسكري، ويحملون إثبات تحقيق الشخصية العسكرية: تحصل الأجرة والغرامة المقررة وفق التخفيض المقرر (أنصاف ضباط - أنصاف عسكرية - ربع محارب - غير ذلك)، وفي حالة الامتناع يتم تسليمه بمحطة وصوله.

5- في حالة عدم وجود إثبات تحقيق الشخصية: تحصل منه الأجرة والغرامة المقررة وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك وفي حالة الامتناع يتبع الآتي:

- التحفظ على الراكب بمعرفة مندوب الشرطة وتسليمه لأول محطة بها قضائي حتى لو لم تكن محطة وصوله على أن يقوم مشرف القطار بالاتصال بناظر أول محطة مقرر وقوف القطار بها وبها قضائي قبل الوصول بفترة كافية وتحرير قسيمة المخالفات على أن يدون بها راكب مدني مخالف ورفض إبراز تحقيق الشخصية وعلى ناظر المحطة إخطار القضائي وبمجرد وصول القطار يقوم الناظر باستلام قسيمة المخالفات من الكمساري وتسليم الراكب للقضائي لعدم تأخير القطار وعلى القضائي اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على مستحقات الهيئة.

6- في حالة تواجد أفراد القوات المسلحة والشرطة بالقطارات المكيفة بدون تذاكر: تحصل منه الأجرة والغرامة المقررة وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك وفق التخفيض المقرر (أنصاف ضباط - أنصاف عسكرية - ربع محارب - غير ذلك)، بعد إبراز تحقيق الشخصية وفي حالة الامتناع يسري بشأنه ما جاء بالبند أولًا.

ثالثًا: سفر الركاب الأجانب:

- في حالة عدم دفع الأجرة المقررة يتم استخراج قسيمة مخالفات واستمرار الراكب لمحطة وصوله وتحصيل الأجرة والغرامة.

- في حالة وجود طرد يحصل منه الأجور المعمول بها للمصريين والتي تقدر على أساس 50% من قيمة التذكرة الكاملة للدرجة المسافر بها والغرامة المقررة وفق التعليمات المنظمة لذلك.

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