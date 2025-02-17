تحرك عاجل من التضامن الاجتماعي بشأن حادث عقار كرداسة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزيرة الدكتورة مايا مرسي تتابع تداعيات انهيار أجزاء من منزل بكرداسة محافظة الجيزة بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، والذي أسفر عن مصرع 10 حالات من الحالات، وإصابة 3 آخرين.

وبحسب بيان، الاثنين، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر في الممتلكات واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي بصرف التعويضات اللازمة للأسر المضارة، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

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