"الشيوخ" يبدأ مناقشة التحول إلى السيارات الكهربائية.. ومحاور مطلوبة من الحكومة

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم منه، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.

وقال النائب، خلال عرضه المذكرة الإيضاحية للطلب: يتجه العالم خلال السنوات الأخيرة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية؛ نظرًا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات، والتي تسهم في تلوث البيئة بنسبة نحو 23% عالميًّا، وكذلك المساهمة في خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير نحو 10% من المصاريف الدورية للسيارة العادية، حيث تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها على التحول إلى السيارات الكهربائية؛ لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف نبيل: وفي إطار اهتمام وسعي الدولة لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لا سيما السيارات؛ للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقًا لرؤية مصر ۲۰۳۰ والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة.

وتابع النائب: وبعد مرور أكثر من عامَين على صدور القانون رقم ١٦٢ لسنة ۲۰۲۲ بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، نطلب استيضاح سياسة واستراتيجية الحكومة بشأن التحول نحو السيارات الكهربائية؛ خصوصًا في المحاور التالية:

الإعفاءات الجمركية والحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء هذه السيارات.

تطوير البنية الأساسية والتوسع في إنشاء محطات الشحن.

التشريعات اللازمة للتحول إلى السيارات الكهربائية.. توطين، استيراد، تراخيص... إلخ.

زيادة الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد استخدام السيارات الكهربائية.

تشجيع الإنتاج المحلي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية؛ مما يُسهم في خفض تكلفتها وزيادة فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص.

تأهيل العنصر البشري وتوفير مراكز الصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية.

الاستثمار في البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية.

خطة الحكومة لإحلال أسطول السيارات المملوكة لها بسيارات كهربائية.

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