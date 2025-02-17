نائب محافظ القاهرة يوجه بتبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء

وزير الري يوجه بمتابعة وحصر الآبار الجوفية والعدادات ووقف التعديات على

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، زيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي بحي الموسكي، حيث تابع الإجراءات المتبعة لإنهاء طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والمتغيرات المكانية ومعالجة شكاوى المواطنين وغيرها من الخدمات.

وحرص نائب المحافظ، على الاستماع للمواطنين المتواجدين بالمركز عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من المركز ومقترحات تحسين الأداء.

وقد وجه "عبد الهادي"، العاملين بالمركز بتبسيط الإجراءات والإسراع في استكمال ملفات التصالح وتقنين الأوضاع والرد على شكاوى المواطنين بدون تأجيل.

وعقب الزيارة ، توجه لحضور جانب من ندوة تزامن عقدها بالحي بعنوان "أنت أقوى من المخدرات"، في ظل المبادرة الرئاسية "لا للإدمان" تحت رعاية وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي (صندوق مكافحة المخدرات) بهدف توعية العاملين بمخاطر تعاطي المخدرات وعواقبها على الفرد والمجتمع ودور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في العلاج والتأهيل الاجتماعي.

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