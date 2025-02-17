سقوط عقار كرداسة ومصرع 10 أشخاص.. أول تعليق من رئيس الحي

كتب- محمد أبو بكر:

سقط عقار في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، مما أدى إلى وقوع ضحايا ومصابين، حيث تواصل الأجهزة المعنية جهودها للتعامل مع الحادث.

وقال اللواء عادل برعش، رئيس منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، إن الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية متواجدة في موقع الحادث، إلى جانب محمد نور الدين، سكرتير عام محافظة الجيزة، وإبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف "برعش"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه جارٍ العمل على إزالة الحوائط الخطرة في العقار المنهار، وتم إخلاء العقارات المجاورة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأكد أن الأدلة الجنائية ستحدد السبب وراء انهيار المبنى، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى أسباب واضحة ومؤكدة للانهيار.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن مصرع 10 أشخاص جراء انهيار عقار سكني، صباح اليوم الإثنين، بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة.

وقالت وزارة الصحة، إن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين في الحادث.

وأشارت الوزارة إلى الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة 6 أكتوبر، مع علاج 3 مصابين في الوقت الراهن.

وأكدت الوزارة أن سيارات الإسعاف ما زالت متمركزة في موقع الحادث لحين انتهاء أعمال رفع الأنقاض والبحث عن المصابين.

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