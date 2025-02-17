رئيس أمانة "المراكز المتخصصة" تتفقد مستشفى السلام.. وتوصي باستحداث خدمات طبية

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كتب - أحمد جمعة:

أجرت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، جولة تفقدية بمستشفى السلام التخصصي؛ للتأكد من حسن سير العمل وتلقي المرضى رعاية طبية ذات جودة، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير العمل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالمرور الدوري على المستشفيات والمراكز للتأكد من مستوى تقديم الخدمات الطبية وتلقي المرضى الرعاية الطبية الكاملة طبقاً لمعايير الجودة لتقديم خدمة طبية متميزة.

وقامت د. مها بالمرور على مركز القلب، قسم الأسنان، والأشعة ووحدة الـ MS، كما تفقدت وحدة جلطات المخ، الرعاية المركزة، العلاج الطبيعي والأقسام الداخلية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وعدم وجود أي أعطال بالأجهزة الطبية تؤثر على سير العمل.

وعقدت رئيس الأمانة اجتماعًا مع إدارة المستشفى لمناقشة بعض النقاط بالمستشفى، حيث أوصت باستحداث بعض الخدمات الطبية المهمة، مؤكدة ضرورة سرعة إنجاز تطوير بعض الأقسام التي تحتاج إلى رفع كفاءة للشوارع الداخلية والتشجير وأماكن الانتظار والدهانات الخارجية بالتنسيق مع محافظة القاهرة.

وفي ختام الاجتماع، وجهت د. مها الشكر لإدارة المستشفى وجميع العاملين بها على الجهد المبذول.

رافق رئيس الأمانة في زيارتها الدكتور أحمد رزق نائب رئيس الأمانة، والدكتور أحمد مصطفى مساعد رئيس الأمانة للأورام.

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