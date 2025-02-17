إعلان

السيسي يناقش مع رئيس "إيني" توسيع جهود البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر

12:00 م الإثنين 17 فبراير 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول، كلاوديو ديسكالزي، على هامش معرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس شركة إيني الإيطالية استعرض نتائج أعمال مشروعات الشركة في مصر خلال الفترة الماضية، وخطط الشركة الحالية والمستقبلية لاستكشاف وإنتاج الغاز في مصر.

وأكد حرص الشركة على علاقتها الإستراتيجية مع مصر، في ضوء الدور المصري المحوري كمركز إقليمي لتداول وإنتاج الطاقة والغاز المسال، وبالنظر إلى الفرص الواعدة والإمكانات الضخمة التي تذخر بها مصر في هذا المجال.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد في ذات السياق، حرص مصر على علاقات التعاون مع الشركة الإيطالية، مشيرًا إلى أهمية قيام الشركة بتوسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية وقطاع الغاز والطاقة، واستمرارًا لمسيرة التعاون المثمرة ما بين مصر والشركة.

اقرأ أيضًا:

صوموا لرؤيته.. البحوث الفلكية يعلن موعد رمضان 2025

للحفاظ على الأجهزة.. "مرفق الكهرباء" يوضح كيفية تلاشي "رعشة التيار"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد الفتاح السيسي شركة إيني الإيطالية للبترول‎ كلاوديو ديسكالزي يجبس 2025 معرض مصر الدولي للطاقة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ارتفاع الحرارة وتحذير جديد.. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة المقبلة
خريطة مسلسلات رمضان 2025 والقنوات العارضة.. 35 عملا دراميا بالأسماء والصور