السيسي ورئيس غينيا الاستوائية يبحثان أوضاع السلم والأمن في القارة الإفريقية

كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، أوبيانج نجيما، وذلك على هامش مشاركة الرئيسين في معرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين شددا على ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، واستكشاف آفاق أرحب للتعاون في مختلف المجالات.

وقد أكد الرئيس، استعداد مصر للمشاركة في جهود التنمية في غينيا الاستوائية، وذلك في إطار حرص مصر على دعم الدول الإفريقية الشقيقة، وإيمانًا منها بالمصير المشترك لشعوب القارة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول الأوضاع المتعلقة بالسلم والأمن في القارة الإفريقية، وسبل تحقيق الاستقرار فيها.

كما استعرض الرئيسان، سبل تعزيز آليات العمل في الاتحاد الإفريقي، وتفعيل برامجه المختلفة لدعم العمل الإفريقي المشترك، مؤكدين التزامهما بالعمل سويًا بما يحقق مصالح القارة في المحافل الدولية.

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