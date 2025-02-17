اكسترا نيوز: دخول 165 شاحنة مساعدات ووقود إلى غزة

كتب- أحمد الجندي:

أفادت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، في بيان عاجل، بدخول 152 شاحنة مساعدات، من بينها 13 شاحنة محملة بالوقود، إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم منذ صباح اليوم وحتى الآن، وذلك تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود المستمرة لدعم سكان القطاع، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهونها.

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