قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي

كتب- محمد سامي:

وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكري بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبناء أجيال جديدة تتسلح بالعلم والمعرفة والوعي الوطني، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب بيان، يهدف البروتوكول إلى تطوير مناهج التربية الوطنية وتنفيذ الأنشطة التوعوية والتثقيفية المشتركة لتعميق روح الولاء والإنتماء لدى طلبة وطالبات الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة وتعريفهم بحجم التحديات التى تحيط بالدولة المصرية.

وأعرب الدكتور محمـد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن بالغ تقديره للجهود التى تقوم بها القوات المسلحة ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكري للارتقاء بمستوى الوعي لدى أبناء الوطن بكل ما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات وإطلاعهم على الدور الذي تقوم به الدولة المصرية في مختلف المجالات للحفاظ على مكتسباتها وأمنها القومي.

كما أكد اللواء أ/ ح أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على غرس قيم الإنضباط لدى شباب مصر، والتنسيق المستمر مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتنمية الحس الوطنى لهم كونهم عماد الأمة وبناة نهضتها.