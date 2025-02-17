إعلان

الصحة في بيان رسمي: مصرع 10 أشخاص جراء انهيار عقار كرداسة

11:43 ص الإثنين 17 فبراير 2025

الدكتور خالد عبدالغفار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مصرع 10 أشخاص جراء انهيار عقار سكني، صباح اليوم الإثنين، بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة.

وقالت وزارة الصحة، إن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين في الحادث.

وأشارت الوزارة إلى الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة 6 أكتوبر، مع علاج 3 مصابين في الوقت الراهن.

وأكدت الوزارة أن سيارات الإسعاف ما زالت متمركزة في موقع الحادث لحين انتهاء أعمال رفع الأنقاض والبحث عن المصابين.

اقرأ أيضًا:

صوموا لرؤيته.. البحوث الفلكية يعلن موعد رمضان 2025

ارتفاع الحرارة وظهور شبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة والسكان انهيار عقار كرداسة انهيار عقار محافظة الجيزة خالد عبدالغفار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي

إعلان

إعلان

ارتفاع الحرارة وتحذير جديد.. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة المقبلة
خريطة مسلسلات رمضان 2025 والقنوات العارضة.. 35 عملا دراميا بالأسماء والصور