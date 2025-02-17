الصحة في بيان رسمي: مصرع 10 أشخاص جراء انهيار عقار كرداسة

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مصرع 10 أشخاص جراء انهيار عقار سكني، صباح اليوم الإثنين، بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة.

وقالت وزارة الصحة، إن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين في الحادث.

وأشارت الوزارة إلى الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة 6 أكتوبر، مع علاج 3 مصابين في الوقت الراهن.

وأكدت الوزارة أن سيارات الإسعاف ما زالت متمركزة في موقع الحادث لحين انتهاء أعمال رفع الأنقاض والبحث عن المصابين.

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