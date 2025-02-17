كيف تعتني بصحتك وصحة جنينك خلال فترة الحمل؟.. نصائح مهمة

كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح المهمة للحوامل؛ للاعتناء بصحتهن خلال فترة الحمل، فضلًا عن الاعتناء بصحة الجنين.

ونصحت الوزارة في منشور توعوي، اليوم الإثنين، بضرورة توجه السيدة الحامل لأقرب عيادة خاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين؛ لمعرفة كل التعليمات الخاصة بفترة الحمل.

وأوضحت أنه سيتم إجراء بعض الفحوصات والتحاليل، مثل:

* قياس الطول والوزن

* قياس ضغط الدم

* تحليل السكر

* تحليل فيروس الالتهاب الكبدي B

* تحليل فيروس نقص المناعة البشري

* تحليل الكشف عن الإصابة ببكتيريا الزهري

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه في المرحلة الأولى (الثلث الأول من الحمل)، تعاني السيدة الحامل من الشعور بالقيء والغثيان، لذلك يفضل الابتعاد عن الأطعمة المسبكة، والأطعمة التي تحتوي على بهارات، وكذلك الأطعمة الحارة.

ونصحت بتناول قطعة خبز بعد الاستيقاظ مباشرة لتقليل الشعور بالغثيان.

وفي المرحلة الثانية (الثلث الثاني من الحمل)،يزداد حجم الجنين وتكوينه مما يضغط على الجهاز الهضمي للأم؛ لذلك يجب شرب اللبن والمياه بكثرة مع تناول الكثير من الألياف لتقليل الشعور بالإمساك.

وأضافت وزارة الصحة أنه "في المرحلة الثالثة (الثلث الأخير من الحمل)، عليكي الاهتمام أكثر بتناول منتجات الألبان التي تحتوي على الكالسيوم والحديد بالإضافة إلى فيتامين C".

وفي حال حدوث مضاعفات والتعب الشديد، ينبغي الذهاب للطبيب على الفور؛ للاطمئنان على صحتك وصحة الجنين.

وقالت الوزارة: "تذكري دائمًا أن التغذية الصحية السليمة خلال فترة الحمل ضرورية لحمايتك ولحماية طفلك".

وأكدت أن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين.

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