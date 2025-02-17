صوموا لرؤيته.. البحوث الفلكية يعلن موعد رمضان 2025

كتب- محمد نصار:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مولد هلال شهر رمضان يحدث مباشرة بعد الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة الموافق 28/2/2025 (يوم الرؤية).

وقال المعهد، في بيان، اليوم الاثنين، إن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية).

وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية، يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (34-37 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (20-44 دقيقة).

وبذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم 1446هـ فلكيًا يوم السبت 1/3/2024.

وفيما يلي بيان مفصل عن ظروف رؤية الهلال وأوجه القمر في مدينة القاهرة ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض العواصم العربية والإسلامية والغربية يوم تحري الهلال:

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