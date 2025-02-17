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السيسي يشهد افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي الـ8 للطاقة إيجبس 2025

08:50 ص الإثنين 17 فبراير 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد فتحي:

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025".

ومن المقرر أن تنطلق فاعليات المؤتمر والمعرض في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وتنظم وزارة البترول والثروة المعدنية فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"، خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2025، تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة "، بحضور الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، بدعوة من الرئيس السيسي.

وسيتم توقيع اتفاقيات هامة لتعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي في إطار الدور المحوري لمصر كمركزا إقليميا للطاقة التي تتيح الاستفادة من موارد الغاز القبرصي باستغلال البنية التحتية المصرية لإعادة تصديره من خلال مصر، تحقيقا للمنفعة الاقتصادية للبلدين وشركاء الاستثمار من شركات الطاقة العالمية.

ويعد مؤتمر ومعرض إيجيبس 2025 منصة رئيسية للحوار العالمي حول الطاقة وتقدم الصناعة، إذ تجمع نسخة هذا العام رواد الصناعة لتناول موضوع أمن الطاقة والاستدامة والتحول.

وتعزيزا لدور مصر كمركزا إقليميا للطاقة، سيجمع مؤتمر ومعرض مصر للطاقة القادة وصناع القرار والمبتكرين لإطلاق العنان لفرص الاستثمار وتسريع التقدم التكنولوجي وتشكيل مستقبل قطاع الطاقة.

ويشهد مؤتمر إيجبس 2025 توقيع اتفاقيات تعاون هامة في مجالات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة.

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