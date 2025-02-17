عمرو أديب: اتفاقية السلام مع إسرائيل لا تعني التطبيع

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي عمرو أديب على أن مصر، رغم توقيعها اتفاقية سلام مع إسرائيل في السبعينيات، إلا أنها لم ولن تقوم بتطبيع العلاقات معها على المستوى الشعبي.

وفي برنامجه "الحكاية"، أوضح أديب أن هناك فرقًا واضحًا بين السلام الرسمي بين الدولتين وبين التطبيع الشعبي، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يرفض أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل.

واستشهد أديب بأمثلة عملية توضح هذا الموقف، مثل رفضه الشخصي لختم جواز سفره بختم إسرائيلي، معقبًا: "رفضت ختم جواز سفري بالختم الإسرائيلي أثناء عبوري إلى رام الله، اتفاقية السلام لا تعني التطبيع، الحب مش بالإجبار".

وتابع: "مقدرش أقول للأهلي أو الزمالك يروحوا يلعبوا في القدس، أو أسمح لفرقة "متشولح" للفنون الشعبية الإسرائيلية تقدم عرض في الأوبرا"

وأكد أديب أن هذا الموقف يعكس موقف الشعب المصري بشكل عام، والذي يرى أن السلام مع إسرائيل لا يعني بالضرورة التطبيع الكامل على جميع المستويات.

وشدد أديب على أن مصر ملتزمة باتفاقية السلام مع إسرائيل، ولكنها في نفس الوقت تحافظ على هويتها العربية وتدعم القضية الفلسطينية.