اليوم.. العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "ثرثرة فوق النيل" في مهرجان إبداع

كتب- (أ ش أ):

يقدم المخرج حسام التوني، اليوم عرضه المسرحي الجديد "ثرثرة فوق النيل" عن رواية أديب نوبل نجيب محفوظ، لفريق المعهد العالي للفنون المسرحية، بأكاديمية الفنون بالقاهرة وذلك على مسرح وزارة الشباب والرياضة سابقا، في الثامنة مساءً، ضمن عروض مهرجان إبداع ، في مسابقة المسرح الغنائي الاستعراضي.

وقال الكاتب والشاعر أحمد زيدان، معد الرواية للمسرح ومن قام بالصياغة الشعرية لبوابة دار الهلال: نقدم العرض عن رواية "ثرثرة فوق النيل" للأديب العالمي نجيب محفوظ، والتي نشرت عام 1964 و رهاننا في التجربة على مسرحة الرواية ونقدمها بطريقتنا بعيدا عن نسخة الفيلم الذي تم إنتاجه في 1971 وراهنا رهان ثان على تقديمها بشكل غنائي أتمنى أن ننجح في تلك الرهانات وصنع نسختنا الخاصة مع نخبة رائعة من الممثلين المتمكنين من الغناء ومخرج مغامر دائما يبحث عن الجديد وملحن مؤمن بالتجربة وله باع كبير وناجح في الرهانات الموسيقية للعروض.

"ثرثرة فوق النيل" تمثيل.. محمود متولي، باسم سليمان، يوسف رزق، ليلى عبد القادر، راماج، أيمن عبد النعيم، دميانه جودة، مصطفى الشخيبي ، روايدا نبيل، محمد عصام.