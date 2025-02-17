وزير الشئون النيابية: نسبة نجاح شركات ريادة الأعمال 10% فقط

كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن ريادة الأعمال هو فرع جديد من الشركات يحاول البحث عن حلول لمشكلات واستخدام تقنيات جديدة، وطبيعة ذلك الفرع له مخاطر كبيرة، حيث تصل نسبة نجاحه نحو 10% فقط.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير، أن النسبة المتعارف عليها فى نجاح تلك الشركات، وفقا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن 90 فى المائة منها لا ينجح، ولكن ما ينجح منها يحقق نجاحا بشكل كبير ويحدث فارق فى المجتمع.

واضاف فوزى، أن الدول المتقدمة تهتم برعاية تلك الشركات وتتحمل المخاطرة معها، وتتقبل ذلك فى مقابل النتائج المبتكرة المتوقعة منها.

وتابع وزير الشئون النيابية والقانونية، أردت التوضيح بشأن مجال ريادة الأعمال، وما يحيطه من مخاطر، وأن النسبة المتوقعة من نجاحه عى جديرة بالرعاية، لأن هكذا تتقدم المجتمعات.