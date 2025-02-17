ارتفاع الحرارة وظهور شبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

رئيس"الرقابة النووية" يستقبل نظيره الروسى في مستهل زيارته لمصر

12 صورة.. اكتشاف جمجمة لحيوان مفترس عاش في مصر قبل 30 مليون سنة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الاثنين وحتى السبت 22 فبراير 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر وعلى أغلب الأنحاء.

وذلك بالتزامن مع استمرار الارتفاع الطفيف لدرجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3:2 درجات.

وتتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباح الأولى وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وعلى فترات متقطعة.

كما توقعت الهيئة أن يشهد يوم الثلاثاء 18 شبورة مائية كثيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد خلال فترات الصباح.

وبداية من الأربعاء 19 فبراير وحتى السبت 22 فبراير توقعت الهيئة أن السواحل الشمالية ومناطق شمال الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد وعلى فترات متقطعة وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.