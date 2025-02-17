برلمانية الشعب الجمهورى بالشيوخ تدعو لإنشاء فروع بالجامعات تهتم بريادة الأعمال

كتب- نشأت علي:

أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أهمية مجال ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الشركة التي صنعت تطبيق "ديب سيك" الصيني الخاص بالذكاء الاصطناعي، هي شركة ريادة أعمال، ونقلت الصين إلى مرحلة متقدمة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".

وأكد وهبة، أهمية دراسة التحديات التى تواجه تلك الشركات الناشئة، من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية وفروع بالجامعات تهتم بريادة الأعمال، بالإضافة إلى ضرورة التوعية بذلك المجال، فى مواجهة فكرة التوظيف الحكومى.

كما دعا رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ إلى ضرورة الربط بين نتائج البحث العلمى وعمل هذه الشركات، بالإضافة إلى بحث موضوع التمويل، معلنا تأييده لفكرة إنشاء صندوق فرعى من صندوق مصر السيادي، لتمويل تلك الشركات.

وأكد النائب إيهاب وهبة ، أهمية فكرة الحصول على معلومات واضحة، وإعداد دراسات تسويقية لتلك الشركات، والتوسع فى النقلة الرقمية ليكون هناك اتصال رقمى سريع نظرا لأن تلك الشركات تتعامل عن طريق التكنولوجيا الرقمية.