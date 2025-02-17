نشرة منتصف الليل| افتتاح معرض أهلا رمضان.. وتراجع أسعار السكر والياميش بنسبة 40%

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ليلة أمس الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن طقس غدا الاثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والشرقية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية دائفئ على جنوب البلاد.

وأضاف الهيئة أن الطقس يكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسي "أهلاً رمضان 2025" بمدينة نصر - (صور)

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المعرض الرئيسي "أهلاً رمضان 2025" بأرض المعارض بمدينة نصر، الذي تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع عدد من الوزارات، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاتحاد العام للغرف التجارية، والغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٦ فبراير الجاري.

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الغرف التجارية: تراجع في أسعار السكر والياميش بنسبة 40%

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية باتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة المصرية سارعت في تسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن السلع، مما أسهم في توفير كافة المنتجات الغذائية في الأسواق.

وأوضح بشاي، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن أسعار الياميش شهدت انخفاضًا بنسبة تصل إلى 20% هذا العام مقارنة بعام 2024، مشيرًا إلى تراجع سعر السكر من 60 جنيهًا العام الماضي إلى مستوى يتراوح بين 28 و32 جنيهًا حاليًا.

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صور جوية تكشف حجم أكبر قافلة مساعدات لغزة وإطلاق مبادرة أبواب الخير

أطلق صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ممثلة في عدد من المحافظات، أكبر قافلة مساعدات إنسانية للأشقاء بقطاع غزة، إلى جانب مبادرة "أبواب الخير" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظات في شهر رمضان.

أكبر قافلة مساعدات لأهالي غزة

تعد القافلة هي أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية الشاملة والتي اصطفت بشكل مهيب، قادمة من محافظات جمهورية مصر العربية.

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بدء حجز شقق الإسكان.. ننشر كراسة الشروط والمقدم 100 ألف جنيه

بدأت وزارة الإسكان، اليوم الأحد، في حجز 320 وحدة سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور، بمساحات تصل إلى 132 م2 للوحدة، للبيع بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة، على أن يتم التقدم للحجز بمقر الصندوق في مدينة نصر.

وقال المهندس هشام درويش، مستشار الوزارة، والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، إن كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بحجز الوحدات موجودة بمقر الصندوق (59 مدينة القضاة، الحي الثامن بمدينة نصر)، وتم فتح باب الحجز اليوم الأحد 16/2/2025، وسداد جدية الحجز بقيمة 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية لكل مبلغ يتم سداده لكل وحدة.

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