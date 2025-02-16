مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية يطلق اسم محمود عوض على دورة هذا العام

كتب- عمرو صالح:

ناقش مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية، في اجتماعه الأخير ملاحظات أعضاء لجان التحكيم، وملاحظات الزملاء الصحفيين المشاركين في مسابقة العام الماضي والطلبات المقدمة.

‎وبعد مناقشات ومداولات قرر مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية ما يلي:

أولًا: إطلاق اسم الكاتب الصحفي الكبير الراحل، ووكيل النقابة الأسبق محمود عوض، مؤسس الجائزة في مطلع ثمانينيات القرن الماضي على دورة المسابقة لهذا العام.

‎ثانيًا: إطلاق اسم فاطمة اليوسف، مؤسسة مجلة "روزاليوسف" على جائزة المرأة لهذا العام، بمناسبة مرور مائة عام على صدور المجلة.

‎ثالثًا: اتخاذ قرار بمشاركة المتقدم للمسابقة في فرعين من فروع المسابقة بحد أقصى، وبعمل واحد فقط في كل فرع، "بعد أن كانت مقتصرة في العام الماضي على فرع واحد فقط".

رابعًا: عودة الإعلان عن القائمة القصيرة للمرشحين للحصول على الجائزة في كل الفروع قبل إعلان النتيجة؛ تشجيعًا للزملاء أصحاب الأعمال المتميزة، الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بالجائزة.

خامسًا: التأكيد على لجان التحكيم بأنه من حق كل لجنة في فرع من الفروع أن تحيل أي عمل مقدم لها لفرع آخر إذا ارتأت أن الزميل المتقدم وجه عمله في مسار غير صحيح، على أن يتم ذلك بتقرير مكتوب، وعلى أن يتم إخطار الزميل المتقدم بالعمل بقرار اللجنة.

سادسًا: قرر مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية الموافقة على طلب أسرة الكاتب الصحفي الراحل منير عامر، بالتبرع بقيمة 50 ألف جنيه سنويًا قيمة جائزة خاصة باسم "جائزة منير عامر لشباب الصحفيين في صحافة البروفايل" (صورة قلمية عن شخصية).

وقرر المجلس إعمال نفس شروط باقي فروع الجائزة على الجائزة المستحدثة، على ألا يزيد سن المتقدم لها على 40 عامًا في تاريخ نشر العمل الصحفي المشارك به في المسابقة؛ وذلك تشجيعًا لشباب الصحفيين.

سابعًا: فتح باب التقدم للمسابقة عن الأعمال المنشورة في الفترة "من يناير 2024م وحتى ديسمبر 2024م" خلال شهر فبراير الحالي.

يُذكر أن تشكيل مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية برئاسة الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي، الحاصل على جائزة النقابة التقديرية يضم النقباء السابقين، يحيى قلاش، وضياء رشوان، وعبد المحسن سلامة. ومن الكتّاب الصحفيين، الأساتذة: سناء البيسي، وفاروق جويدة، وكريمة كمال، وشريف رياض، وعبلة الرويني، وهالة العيسوي، وعبد الله السناوي، وأيمن الصياد، وحمدي رزق، وأسامة سلامة.