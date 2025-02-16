السفير حسام زكي: القمة العربية في القاهرة قد تتأجل بضعة أيام لهذه الأسباب

كتبت- داليا الظنيني

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن القمة العربية المقرر عقدها في القاهرة 27 فبراير الجاري، قد تتأجل لبضعة أيام بسبب أسباب لوجستية.

في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة"، أوضح "زكي"، أن الهدف الرئيسي من هذه القمة هو إقامة حدث عربي على أعلى مستوى، يهدف صياغة موقف عربي قوي ومتضامن تجاه القضية الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص قضية التهجير.

وأضاف السفير حسام زكي، أن فكرة التهجير تعتبر استراتيجية إسرائيلية مدعومة من قبل الولايات المتحدة، مما يستدعي وجود موقف عربي موحد لمواجهة هذه الطروحات الأمريكية.

وأشار إلى أن هناك أفكارًا مطروحة، معظمها تأتي من مصر، تتعلق بإعادة الإعمار من خلال تمكين القوة العاملة الفلسطينية، بهدف تعزيز وجود أبناء القطاع والحفاظ على مصادر رزقهم داخل غزة.

وأكد السفير زكي، أن المشهد سيصبح أكثر وضوحًا فيما يتعلق بالموقف الأمريكي تجاه الوضع في القطاع بمجرد اعتماد الموقف العربي في القمة.

وتساءل حول ما إذا كان الهدف هو إبعاد الفلسطينيين وإخلاء القطاع، أو إذا كانت الأحداث الحالية تمثل خطوة لإعادة التفاوض حول الحكم في غزة.

وأفاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجانب الإسرائيلي يطرح خيارات تشمل إما الحكم المباشر له أو إحضار من يحكم، أو إخلاء القطاع تمامًا.

وأشار إلى أن جميع هذه الاقتراحات مرفوضة من قبل الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الحق في الحكم يجب أن يبقى للفلسطينيين وحدهم، وأن الشعب الفلسطيني هو المؤهل لاختيار من يحكمهم.