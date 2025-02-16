عمرو أديب: مهما كان الغباء الإسرائيلي فلن يصل إلى تهديد اتفاقية السلام

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي عمرو أديب أن مصر ليست في حالة استعداد لحرب مع إسرائيل في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن حديثه قد يهدم بعض الأفكار السائدة، لكنه يعكس الواقع كما هو.

خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قال أديب: "صحيح أن الجميع يريد السيء لإسرائيل، وأعلى كره لإسرائيل نراه في الوقت الراهن، ولكن احنا دلوقتي مش بصدد حرب مع إسرائيل".

وأضاف أن مصر لديها اتفاقية سلام مع إسرائيل، ورغم وجود بعض الخروقات من الجانبين، إلا أن الاتفاقية تحتوي على آليات تنفيذ تساعد في ضبط الأمور بين الطرفين.

وتابع مقدم "الحكاية": "الإسرائيلي فاهم إنك لو دخلت معاه في حرب هتعوره، وهو مرعوب منك"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة، على الرغم من تهديداتها الدائمة بقوتها، لا تدخل في حروب مباشرة، بل تظهر استعدادها فقط.

وأكد الإعلامي عمرو أديب أن كلا الجانبين، المصري والإسرائيلي، يظهر قوته في المنطقة، لكن ذلك لا يعني الدخول في صراعات مفتوحة.

وأشاد أديب بالفخر الذي تظهره مصر بقواتها المسلحة، قائلًا: "مهما كانت إسرائيل غبية فلن يصل بها الغباء إلى تهديد اتفاقية السلام مع مصر، وقليل أوي اللي يلعب عضلاته في المنطقة دي، إذا كنتوا نسيتوا نلاعب عضلاتنا شوية، ونرجع نفكركم ببجامات الكاستور".

وأشار إلى أن مصر تواجه دائمًا مشكلة طمع بعض الأطراف في مناطق معينة بسبب الفراغ الكبير في بعض المناطق، وهو أمر طبيعي في ظل الجغرافيا السياسية للمنطقة.