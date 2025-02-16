المصل واللقاح: نمتلك منظومة لقاحات قوية وفعالة لحماية مصر من انتشار الأوبئة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة في المصل واللقاح، أن الدولة المصرية تمتلك منظومة لقاحات قوية وفعالة تسهم في حماية البلاد من انتشار الأوبئة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أوضح أن هذه المنظومة تسير على وتيرة جيدة، مشيرًا إلى أن مصر شهدت وعيًا صحيًا ملحوظًا خلال جائحة كورونا، حيث حرص المواطنون على الحصول على اللقاحات في الوقت المناسب.

وأشار الحداد إلى أن التكاسل عن الحصول على اللقاحات يمكن أن يؤدي إلى انتشار الأوبئة والفيروسات، مستشهدًا بحالات انتشار الفيروسات في دول مثل أمريكا والمغرب بسبب عزوف الأسر عن التطعيم.

وأكد الدكتور الحداد أن الآثار الجانبية للقاحات محدودة ونادرة الحدوث، مشيرًا إلى أن مضاعفات اللقاحات لا تُذكر مقارنة بمخاطر الإصابة بالفيروسات نفسها.

وأوضح أن خطورة الأمراض تفوق بكثير أي مخاطر محتملة من الحصول على اللقاحات، مؤكدًا أن اللقاحات آمنة ولا تسبب عقمًا أو آثارًا جانبية قوية كما يشاع في بعض الأحيان.

وشدد رئيس قسم الحساسية والمناعة على أهمية الاستمرار في تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اللقاحات، خاصة في ظل التحديات الصحية العالمية التي تواجهها الدول.

وأكد أن مصر تمتلك البنية التحتية والخبرات اللازمة لمواجهة أي أوبئة محتملة، وذلك بفضل منظومة اللقاحات القوية التي تعمل على تحصين المجتمع والحفاظ على الصحة العامة.

اقرأ أيضا..

"التموين" ترجئ تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز خلال شهر رمضان -(مستند)

صور جوية تكشف حجم أكبر قافلة مساعدات لغزة وإطلاق مبادرة أبواب الخير