الجامعة العربية: لا توجد دولة في العالم تقبل بالطرح الأمريكي بشأن التهجير

كتبت- داليا الظنيني:

قال المستشار جمال مجدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الدول العربية موقفها ثابت بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدًا على جهودها مع مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الاتفاق العربي ثابت وصامد، مؤكدا على أهمية اتفاق وقف إطلاق النار لاستقرار الأوضاع، وسط حدثين مهمين قريبا أولهما قمة عربية مصغرة في السعودية، تضم مصر والأردن وبعض الدول العربية الأخرى.

وأوضح، أن الدول العربية أكدت بشكل فردي رفضها لخطط تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا على الجهود الدبلوماسية المبذولة بشكل عقلاني، للتحضير لتلك القمة المصغرة التي تعتبر القمة التمهيدية للقمة الطارئة.

وتابع: "الدول العربية ستجتمع للتعبير عن موقف جماعي.. مع عرض اقتراحات تضمن حقوق الفلسطينيين، حيث أن الدول العربية عبرت عن رفضها بشكل قاطع".

كما أشار إلى أن الوضع في غزة في غاية الخطورة، في ظل التوترات الحالية، مشيرا إلى تصريحات الرئيس السيسي التي أكد فيها على إعادة الإعمار مع بقاء الفلسطينيين في أرضهم.

وأكمل : هذا الوقت ينبغي تغليب المصلحة الوطنية عن أي مصلحة أخرى .. لابد أن تتكاتف الجهود بين الدول العربية .. ولابد أيضا من وجود سياق سياسي أمني جديد لتنفيذ خطة الإعمار في غزة .. ويجب الإعداد العربي لسيناريوهات مختلفة .. لن يحدث تهجير للفلسطينيين ".

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