أحمد موسى: الشعب المصري قادر على مواجهة تحدي رفض مخطط ترامب للتهجير

كتبت- داليا الظنيني:

علق الإعلامي أحمد موسى على المسيرة الحاشدة التي نظمتها الجاليات المصرية والعربية والأجنبية في لندن، دعمًا للموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.

وأوضح موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المظاهرات شهدت رفع صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعبيرًا عن دعم الموقف المصري والقيادة السياسية، إلى جانب تأكيد التضامن مع الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه.

وأشار إلى أن المسيرة استمرت لمدة ساعة، ومرت بجوار السفارة المصرية في لندن، مؤكدًا أن هذا الزخم الشعبي يعزز موقف مصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأكد موسى أن هناك رفضًا دوليًا لمخطط التهجير، وهو ما يتماشى مع الرؤية والموقف المصري، مشددًا على أن القيادة المصرية والشعب يرفضان التهجير القسري بشكل قاطع، حتى لو أدى ذلك إلى ضغوط اقتصادية أو سياسية.

وأضاف أن مصر قد تواجه تحديات وصعوبات، لكن الشعب المصري قادر على تحملها، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يعبر عن إرادة المصريين، ولن يخضع لأي ضغوطات دولية لفرض التهجير.



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